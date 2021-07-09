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    Falcao: Birkaç teklif aldım, değerlendireceğim

    Radamel Falcao, yönetimle yaptığı görüşmede, "Bir kaç teklif aldım, bunları değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:07
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    Falcao: Birkaç teklif aldım, değerlendireceğim

    Galatasaray’da yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao, yönetimle masaya oturdu.

    Kolombiyalı forvet, kendisine birkaç teklif geldiğini ve kısa süre içerisinde bunlardan birini değerlendireceğinin ifade etti.

    YÖNETİM MUTLU

    Falcao’nun ayrılacağı açıklaması takım bütçesini aşağıya çekmeye çalışan yönetimde sevinçle karşılandı.

    Yıllık net 5 milyon euro kazanan ve bonuslarla beraber rakamı bunun üzerine çıkan yıldız futbolcu sık sık sakatlanması yüzünden tepki topluyordu.

    Ayrıca oyuncunun ‘teklif getireceğim’ söylemi de iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüldü.

    Falcao: Birkaç teklif aldım, değerlendireceğim #1

    KATAR’DAN TALİP VAR

    Katar Ligi'nin resmi yayıncısı Alkass, bir Katar kulübünün tecrübeli golcüyü Radamel Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını yazdı.

    Öte yandan bu kulübün futbolcuyu 2019 yılında da transfer etmek isteyen ancak sonrasında Mandzukic'i kadrosuna katan Al Duhail olduğu da belirtildi.

    Falcao: Birkaç teklif aldım, değerlendireceğim #2

    40 MAÇ 20 GOL

    Galatasaray’da bir türlü istikrarı yakalayamayan Falcao, iki sezonda toplam 40 maça çıktı. Kolombiyalı golcü söz konusu karşılaşmalarda 20 kez rakip ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı.

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