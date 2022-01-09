Falcao imzayı atıyor

Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya katılan ancak son 6 lig maçında 32 dakika forma giyen Radamel Falcao'nun geleceği belli oldu.

Türkiye kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla beklenenin altında kalan ve eleştirilerin hedefi olan Radamel Falcao, sezon başında alacaklarının bir kısmı karşılığında Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.

35 yaşındaki golcü, 2. İspanya kariyerine harika başlamış ve ilk 10 maçta 5 gol atmıştı.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Kolombiyalı dünya yıldızı, Vallecano kariyerine fırtına gibi başlasa da son 6 lig maçının 3’ünde oynamadı kalan 3 karşılaşmada da 32 dakika süre alabildi.

Marca'nın haberine göre İspanyol ekibi, Radamel Falcao'nun sözleşmesini 1 yıl uzatmaya karar verdi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kolombiya ile yer almak isteyen Falcao, sözleşme uzatma teklifini kabul etti.