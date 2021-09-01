Euro
9.8297
0.04%
Dolar
8.3111
0.07%
Altın
484.78
0.07%
Borsa
1.472
0.95%
Bitcoin
391.415
-2.45%
EXEN Coin
25.24
-2.32%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı

    Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile anlaştı
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 01:12
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 01:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan, istikrardan uzak performansı nedeniyle Fatih Terim'in gözden çıkardığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

    FALCAO'NUN EŞİ SİNYALİ VERMİŞTİ

    Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.

    Kolombiyalı forvetinin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak.

    Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı #1

    43 MAÇTA 20 GOL ATTI

    Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı-kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiya golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

    Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir