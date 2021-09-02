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    Falcao'dan sonra Babel'le de yollar ayrılacak

    Sarı-kırmızılılar yüksek bedelli oyuncuları gönderme kararı aldı. Falcao'nun ardından gidecekler arasındaki ilk isim Ryan Babel...
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 16:32
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    Falcao'dan sonra Babel'le de yollar ayrılacak

    Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ryan Babel de takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sporx'in daha önce ayrılacağını duyurduğu Babel için artık sona gelindi.

    Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.

    KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1.5 milyon euro seviyesinde ek olarak bonuslu sözleşme olacak şekilde görüşmelerde bulunuyor.

    Kısa bir süre önce "evime dönüyorum" paylaşımı yaparak Kasımpaşa'ya döneceğini ima eden Ryan Babel'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray forması altında 42 maça çıkan Ryan Babel, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

    Falcao dan sonra Babel le de yollar ayrılacak #1

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