Farke ile Terzic, Beşiktaş'ı reddetti

Yeni teknik direktör için arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, adaylar arasında Edin Terzic ve Daniel Farke, siyah-beyazlıların teklifini reddetti.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör için arayışlarını başlattı. Aday listesi içerisinde Türk ve yabancı hocalar mevcut. Siyah-beyazlı yönetimin önceliği ise yabancı hocalar.

Listenin başında bulunan iki isim ise Danile Farke ile Edin Terzic...

Beşiktaş yönetimi ilk olarak, bir zamanlar Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalışmış ve şu anda Alman ekibi Borussia Dortmund'u geçici olarak çalıştıran Edin Terzic'e gitti. Yönetim ile Terzic arasında yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı.

FARKE DE REDDETTİ

Terzic'ten olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar rotasını Alman hoca Daniel Farke'ye çevirdi.

Son olarak Premier Lig'de Norwich City'i çalıştıran 45 yaşındaki isimle kurulan temaslar olumlu bir şekilde başladı. Beşiktaş, Farke'ye ekibi de dahil olmak üzere en üst limit olarak toplam 2 milyon Euro ücret ve 1.5 yıllık sözleşme önerdi.

Daniel Farke, Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak siyah beyazlıları reddetti. 45 yaşındaki Alman teknik adam, devre arasında bir takımın başına geçmeye sıcak bakmadığını belirtti.

SLAVEN BILIC İLE TEMAS KURULACAK

Bu gelişme üzerine listedeki bir diğer aday Slaven Bilic ile temaslar başlayacak.

Hırvat teknik adam 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş’ta görev yaptı. Son olarak Çin’in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın Çin ekinibi ile sözleşmesi bu yılın soununda bitiyor.