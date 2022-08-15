Fassnacht: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Beşiktaş ve Young Boys arasında gerçekleşen görüşmelerde orta yol bulunamaması sonrası Christian Fassnacht transferi için kulübünden kolaylık istedi.

Süper Lig'in 2.haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, transfer gündeminde uzun süredir yer alan Christian Fassnacht, eşiyle İstanbul'a gelmiş Vodafone Park ve Nevzat Demir tesislerini ziyaret etmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’le yaptığı görüşmeden olumlu ayrılarak siyah-beyazlılara transfer olmayı kabul eden 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bir süredir kulüplerin trasnferde anlaşmasını bekliyordu.

İsviçreli milli oyuncu, Beşiktaş'ın kendisi için 2.5 milyon euro'dan fazla teklif yapmaması, kulübü Young Boys’un da 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrasında harekete geçti.

Fassnacht, Young Boys'la görüştü

28 yaşındaki futbolcunun, Young Boys yönetimiyle görüşerek Beşiktaş’a transfer olmak istediğini ve bu konuda kendisine yardımcı olunmasını istediği kaydedildi.

Bu olay sonrasında Young Boys yönetiminin Beşiktaş ile yeni bir görüşme yapma kararı aldığı ve iki tarafın bu hafta içinde bir araya geleceği belirtildi.





Valerien Ismael, transfere olumlu bakıyor

Teknik direktör Valerien Ismael’in alınmasını istediği İsviçreli futbolcu, sağ kanat hattına ek olarak orta ve hücum hattının hemen hemen her mevkisinde forma giyebiliyor.

Joker özelliği sebebiyle 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek konusunda ısrarcı olan Ismael, Fassnacht’ı hem Ghezzal’ın yedeği hem de sol hatta bir alternatif olarak kullanmayı planlıyor. Fransız teknik adam, bu transferin bir an önce bitirilmesini istiyor.



