Fatih Aksoy Alanyaspor'da

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Beşiktaşlı Fatih Aksoy'u transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Davidson Pereira ve Ufuk Ceylan'ın ardından bir transferi daha açıkladı.

Alanya ekibi, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'u renklerine bağladı.

"BANA OLAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Fatih Aksoy, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

WELINTON HER AN AÇIKLANABİLİR

Welinton transferi için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Fatih'i takasta kullanmak istiyordu, bu konuda da açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Fatih Aksoy, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da 30 maça çıkarken 3 asist yapma başarısı göstermişti.