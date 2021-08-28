Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
408.511
2.33%
EXEN Coin
26.25
-4.75%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i istiyor

    Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i istiyor

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'e Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için önemli bir gelişme yaşandı.

    Utku Yuvakuran, Jeremain Lens için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'e talip oldu.

    Fatih Karagümrük, Adem Ljajic i istiyor #1

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeler başladı.

    Süper Lig'in önemli ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'in maaşının bir kısmını ödeyerek, bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

    Adem Ljajic'in transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

    Fatih Karagümrük, Adem Ljajic i istiyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir