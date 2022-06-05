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- Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile görüşüyor
Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile görüşüyor
- 05.06.2022 - 10:39
- Güncelleme : 05.06.2022 - 11:23
Sezon arasında takımın başına gelen Volkan Demirel'le sezonun sona ermesinin ardından yolları ayıran Fatih Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-siyahlıların Andrea Pirlo ile temasta olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pirlo, Fatih Karagümrük ile temasta" ifadelerini kullandı.
Juventus'ta futbola veda eden Pirlo, 2020-2021 sezonu başında görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine siyah-beyazlıların teknik direktörlüğüne getirildi.
Juventus’un serisi Pirlo döneminde sona erdi
Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.
Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.
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