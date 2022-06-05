Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile görüşüyor

Volkan Demirel ile yolları ayıran Fatih Karagümrük İtalyan taknik adam Andrea Pirlo ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon arasında takımın başına gelen Volkan Demirel'le sezonun sona ermesinin ardından yolları ayıran Fatih Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-siyahlıların Andrea Pirlo ile temasta olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pirlo, Fatih Karagümrük ile temasta" ifadelerini kullandı.

Juventus'ta futbola veda eden Pirlo, 2020-2021 sezonu başında görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine siyah-beyazlıların teknik direktörlüğüne getirildi.

Juventus’un serisi Pirlo döneminde sona erdi

Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.

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