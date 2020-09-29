Fatih Karagümrük, Balotelli iddialarını yalanladı

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Mario Balotelli'yle ilgilendiği iddiaları, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak konuyla ilgili bir açıklama yapan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"İLGİMİZ YOK"

TRT Spor'a konuşan Hurma, “Balotelli ile ilgimiz yok. Sosyal medyada biri yazmış, 'Bizim Başkan bu gidişle Balotelli’yi de alır' diye. Sonra oradan yürümüş gitmiş. Sadece 1 yerli hücum oyuncusu almak istiyoruz, muhtemelen kanat oyuncusu olacak.” dedi.