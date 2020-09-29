Fatih Karagümrük, Balotelli'nin peşinde

Milan'dan Biglia'yı transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, şimdi de Mario Balotelli'yle görüşmelere başladı.

Son olarak Ndiaye'yi kadrosuna katan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.

Milan'dan Lucas Biglia'yı renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken İstanbul ekibi, Brescia'nın kadroda düşünmediği İtalyan golcü Mario Balotelli'nin peşine düştü.

TEKLİF YAPILDI

Ligde lider konumda bulunan Karagümrük'te yönetimin golcü futbolcuyla görüştüğü ve teklifte bulunduğu ifade edildi.

GENOA DA İSTİYOR

İtalya Serie B'de oynayamak istemeyen ve Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum." dedi.