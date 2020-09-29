Dolar
7.8328
0.4127%
Euro
9.1672
0.693%
Altın
1885.35
0.2136%
Borsa
1126.85
0.5066%
G. Altın
475.088
0.5998%
Bitcoin
84219.36
-0.6754%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Fatih Karagümrük, Balotelli'nin peşinde

    Fatih Karagümrük, Balotelli'nin peşinde

    Milan'dan Biglia'yı transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, şimdi de Mario Balotelli'yle görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 14:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Son olarak Ndiaye'yi kadrosuna katan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.

    Milan'dan Lucas Biglia'yı renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken İstanbul ekibi, Brescia'nın kadroda düşünmediği İtalyan golcü Mario Balotelli'nin peşine düştü.

    TEKLİF YAPILDI

    Ligde lider konumda bulunan Karagümrük'te yönetimin golcü futbolcuyla görüştüğü ve teklifte bulunduğu ifade edildi.

    GENOA DA İSTİYOR

    İtalya Serie B'de oynayamak istemeyen ve Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

    Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum." dedi.

    Fatih Karagümrük, Balotelli nin peşinde #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir