Fatih Karagümrük, Bertolacci ile ilgileniyor

Fabio Borini ve Emre Çolak'ı renklerine bağlayan Fatih Karagümrük, Bertolacci'ye de kanca attı.

Ara transfer dönemi için flaş transfer hamlelerine imza atarak Fabio Borini ve Emre Çolak'ı renklerine bağlayan Fatih Karagümrük'ün yeni gözdelerinden biri daha belli oldu.

Nicolò Schira'nın haberine göre; Süper Lig'in yeni temsilcisi son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etti.

2015'te Roma'dan Milan'a 21 milyon euroluk borservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Bertolacci, daha sonra Genoa'ya kiralanmış ve ardından serbest bırakılmıştı. Sampdoria macerasında da başarılı olamayan Bertolacci'nin sözleşmesi elinde bulunuyor.

SÜLEYMAN HURMA SİNYALİ VERDİ

Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Birkaç oyuncu daha aldık. Fakat onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular transfer ettik. İnşallah ikinci devre daha güçlü bir takım olacağız. Çünkü son dönemlerde hem pandemiden dolayı hem de bu başımıza gelen kartlardan dolayı çok geniş bir kadro oluşturma zorunluluğu oluşmuştu." ifadelerine yer vermişti.

İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez terleten Andrea Bertolacci, Genoa, Milan, Lecce, Roma ve Sampdoria formaları giydi. Kariyerindeki en iyi performansı ise 124 maçta 13 gol ve 15 asistle Genoa'da gösterdi.