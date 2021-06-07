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- Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 17:43
- Güncelleme : 07.06.2021 - 17:47
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Burak Bekaroğlu, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.
BOLUSPOR’LA 21 MAÇA ÇIKTI
Sakaryaspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki stoper, Sakaryaspor'un ardından Boluspor'da görev aldı.
Genç savunma oyuncusu, Boluspor’la 21 maça çıkarken 1 de gol attı