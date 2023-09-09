Fatih Karagümrük, David Biraschi ile yeniden anlaştı
İHA

ekiplerinden Fatih Karagümrük, çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon da kadroda yer alan Davide Biraschi ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Geçtiğimiz iki sezondur takımımızın önemli oyuncularından olan Davide Biraschi’yi 1 yıllığına kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez İtalya Milli Takımı forması giyen Davide Biraschi'ye Karagümrük’e yeniden hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz.

Fatih Karagümrük, David Biraschi ile yeniden anlaştı

Karagümrük formasını 48 kez giydi

2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde İtalya'nın Genoa takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Davide Biraschi, Karagümrük forması ile çıktığı 48 müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)