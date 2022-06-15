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    Fatih Karagümrük, Diego Costa'yı istiyor

    Teknik direktörlüğe Pirlo’yu getiren Karagümrük, dünya yıldızı Diego Costa’nın peşine düştü. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu ilerlerliyor.
    • 15.06.2022 - 09:30
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    Fatih Karagümrük, Diego Costa'yı istiyor

    Takımı dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo’ya emanet eden Karagümrük, dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunuyor.

    Kırmızı-siyahlılar, bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı. Hedefteki isim, adı yıllardır Süper Lig ’in devleriyle anılan Diego Costa...

    Başkan yıllık ücreti ödemeye hazır

    Bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma’nın Costa’nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

    Fatih Karagümrük, Diego Costa yı istiyor #1

    Çin’e gitmedi

    Çin’den ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa’nın, Karagümrük’e vereceği yanıt merak konusu.

    Yıldız oyuncu geçtiğimiz transfer döneminde de Fenerbahçe ile görüşmüştü ancak transfer bir türlü gerçekleşemedi.

    Fatih Karagümrük, Diego Costa yı istiyor #2

    Karagümrük yıldız transferlere hazırlanıyor

    İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

    Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro’da oynayan Costa’nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.

    Fatih Karagümrük, Diego Costa yı istiyor #3


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