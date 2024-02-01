Fatih Karagümrük, Emre Mor'u resmen kiraladı

EURO 2024'te oynamak için takımdan ayrılmak istediğini Fenerbahçe yönetimine ileten yetenekli oyuncu Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yetenekli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.
Fenerbahçe duyurdu
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz.
Satın alma maddesi yok
Yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor ve oyuncunun maaşının tamamını Fatih Karagümrük karşılayacak.
Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
8 maçta 2 asist
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.
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