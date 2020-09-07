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Fatih Karagümrük, Eric Lichaj'ı transfer etti
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Eric Lichaj ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 17:21
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük’te transfer durmuyor. Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Eric Lichaj’ı kadrosuna kattı. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Eric Lichaj’a Karagümrük’te başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.