Dolar
7.4635
0.4049%
Euro
8.8281
0.2043%
Altın
1928.41
-0.2854%
Borsa
1095.98
0.8892%
G. Altın
462.847
0.1135%
Bitcoin
75536.85
-5.5207%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Fatih Karagümrük, Eric Lichaj'ı transfer etti

    Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Eric Lichaj ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 17:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük, Eric Lichaj'ı transfer etti

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.

    SÖZLEŞME İMZALANDI

    Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük’te transfer durmuyor. Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Eric Lichaj’ı kadrosuna kattı. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Eric Lichaj’a Karagümrük’te başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.

    Fatih Karagümrük, Eric Lichaj ı transfer etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir