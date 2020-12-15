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- Fatih Karagümrük, eski Milanlı Fabio Borini'yi transfer etti
Fatih Karagümrük, eski Milanlı Fabio Borini'yi transfer etti
Biglia'yı transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Karagümrük, bir yıldız transferi daha yaptı. İstanbul ekibi, bir dönem Milan ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Borini'yi kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 08:50
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde durmuyor...
Karagümrük, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir video ile transferi duyuran İstanbul ekibi, paylaştığı mesajında ise "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te." ifadesini kullandı.
DEVLERDE OYNADI
29 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak geçen sezon yarım dönem İtalya ekibi Verona'da forma giymişti.
İtalyan golcü, kariyeri boyunca Chelsea, Liverpool ve Milan gibi dev kulüplerde oynadı.