Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Fatih Karagümrük, eski Milanlı Fabio Borini'yi transfer etti

Fatih Karagümrük, eski Milanlı Fabio Borini'yi transfer etti

Biglia'yı transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Karagümrük, bir yıldız transferi daha yaptı. İstanbul ekibi, bir dönem Milan ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Borini'yi kadrosuna kattı.