Fatih Karagümrük, Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna’yı kiraladı
İHA

ekiplerinden Fatih Karagümrük, çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda İtalyan temsilcisi Hella Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İtalyan savunma oyuncusu Federico Ceccherini’yi Hellas Verona’dan kiralık olarak renklerimize bağladık. Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.

"Karagümrük forması altında başarılar dileriz"

Kırmızı-siyahlılar, Kevin Lasagna transferi için ise, şu ifadeleri kullandı:

Hellas Verona’dan İtalyan milli forvet oyuncusu Kevin Lasagna’yı kiralık olarak kadromuza kattık. İtalya A Milli Futbol Takımının formasını 7 kez giyme başarısı gösteren Kevin Lasagna’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.

Fatih Karagümrük, Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna’yı kiraladı