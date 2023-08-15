Fatih Karagümrük, Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna’yı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda İtalyan temsilcisi Hella Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
İtalyan savunma oyuncusu Federico Ceccherini’yi Hellas Verona’dan kiralık olarak renklerimize bağladık. Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.
"Karagümrük forması altında başarılar dileriz"
Kırmızı-siyahlılar, Kevin Lasagna transferi için ise, şu ifadeleri kullandı:
Hellas Verona’dan İtalyan milli forvet oyuncusu Kevin Lasagna’yı kiralık olarak kadromuza kattık. İtalya A Milli Futbol Takımının formasını 7 kez giyme başarısı gösteren Kevin Lasagna’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.