Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayırdı

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Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.