Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayırdı
ensonhaber.com

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.

Karagümrük formasını 6 kez giydi

Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'te forma giydiği 6 resmi maçta 179 dakika sahada kaldı.