Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayırdı

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Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.
Karagümrük formasını 6 kez giydi
Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'te forma giydiği 6 resmi maçta 179 dakika sahada kaldı.
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