Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
296.610
-2.30%
EXEN Coin
32.82
-2.75%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile anlaştı

    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi transfer etti.
    • AA
    • 13.06.2021 - 04:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile anlaştı

    Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

    BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE OYNAMIŞTI

    Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.

    Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile anlaştı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir