Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile anlaştı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi transfer etti.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE OYNAMIŞTI

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.