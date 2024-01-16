Fatih Karagümrük, Salvatore Sirigu'yu renklerine bağladı

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Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ten kaleye Salvatore Sirigu takviyesi geldi.

İstanbul ekibi, Nice'te forma giyen 37 yaşındaki Salvatore Sirigu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

"Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz"

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 29 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden PSG, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz.