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    Fatih Karagümrük, Steven Caulker'ı transfer etti

    Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
    • 28.08.2022 - 22:07
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    Fatih Karagümrük, Steven Caulker'ı transfer etti

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

    30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Steven Caulker, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK, Dundee FC, Liverpool, QPR, Southampton, Cardiff, Totthenham, Swansea, Bristol City ve Yeovil Town gibi takımlarda forma giydi.

    Fatih Karagümrük, Steven Caulker ı transfer etti #1

    Fenerbahçe, forması giyemedi

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Steven Caulker'ı kadrosuna katmış ve tecrübeli futbolcu Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Gaziantep ekibiyle 27 maça çıkan Sierra Leoneli savunmacı Fenerbahçe'de ise resmi maçlarda görev yapamadan takımdan ayrılmıştı.


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