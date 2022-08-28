Fatih Karagümrük, Steven Caulker'ı transfer etti

Fatih Karagümrük, Steven Caulker'ı transfer etti

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Steven Caulker, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK, Dundee FC, Liverpool, QPR, Southampton, Cardiff, Totthenham, Swansea, Bristol City ve Yeovil Town gibi takımlarda forma giydi.





Fenerbahçe, forması giyemedi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Steven Caulker'ı kadrosuna katmış ve tecrübeli futbolcu Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Gaziantep ekibiyle 27 maça çıkan Sierra Leoneli savunmacı Fenerbahçe'de ise resmi maçlarda görev yapamadan takımdan ayrılmıştı.