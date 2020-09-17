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    Fatih Karagümrük, Sturridge'in peşinde

    Fatih Karagümrük, Sturridge'in peşinde

    Fatih Karagümrük, kısa bir dönem Trabzonspor'da oynayan İngiliz golcü Daniel Sturridge'e transfer teklifinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 09:53
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    Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, çok konuşulacak bir ismin daha peşine düştü.

    İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle takımdan gönderilen Daniel Sturridge'i transfer etmek istiyor.

    CEVAP BEKLENİYOR

    Kronik sakatlığı bulunduğu için aylardır boşta olan İngiliz futbolcunun menajeriyle iletişime geçen Karagümrük yönetimi, oyuncunun şartlarını sordu.

    Teklifini ileten Karagümrük, 31 yaşındaki futbolcunun kararını vermesini bekliyor.

    Fatih Karagümrük, Sturridge in peşinde #1

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