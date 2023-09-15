Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric'i transfer etti

AA & Ensonhaber
Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul temsilcisi, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Valentin Eysseric'i renklerine bağladığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon 32 maça çıktı
Monaco, Saint Etienne, Fiorentina, Nantes, Verona ve Kasımpaşa formaları giyen Valentin Eysseric, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.