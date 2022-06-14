Fatih Karagümrük'te hedef Jose Sosa

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa için olumlu rapor verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek yeni sezonun ilk bombasını patlatan Fatih Karagümrük'te, gözler şimdi ise transfere çevrilmiş durumda.

Pirlo ile yapılan görüşmelerde güçlü bir kadro kurulacağının sözünü veren Fatih Karagümrük yönetiminin, İtalyan hocaya daha önce kendilerine menajeri aracılığıyla önerilen Jose Sosa ismini sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Sosa'nın transferini bunun üzerine Pirlo'nun da değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. 36 yaşındaki Jose Sosa'yı Milan formasıyla İtalya'dan tanıyan Andrea Pirlo'nun, deneyimli futbolcuya hem tecrübesi hem de kalitesi sebebiyle sıcak baktığı gelen haberler arasında.

27 maça çıktı, 2 asist yaptı

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Arjantinli Sosa'nın da Karagümrük'ün yanı sıra Süper Lig'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu biliniyor.

Orta sahada forma giyen Lucas Biglia'nın Başakşehir'e transfer olmasının ardından bu bölgeye tecrübeli bir oyuncu katmak isteyen Karagümrük'te, Jose Sosa ile ilgili ilerleyen günlerde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Jose Sosa, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. Sosa bu maçlarda gol atamadı. Deneyimli oyuncu 2 kez asist yaptı.