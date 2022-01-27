Fatih Karagümrük'ten Pesic açıklaması

Karagümrük Pesic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, adı son dönemde transfer söylentilerine karışan forvet oyuncuları Aleksandar Pesic ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

EŞİ HAMİLE OLDUĞU İÇİN HULL CITY'Yİ REDDETTİ

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Fatih Karagümrük'e Pesic için 2,5 milyon euroluk teklif yapmış ancak Pesic transferi veto etmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pesic; "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Pesic'in İstanbul'da kalmak istemesinin sebebi belli oldu. Edindiğimiz bilgiye göre Aleksandar Pesic'in eşi Ivana Pesic hamile. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin İstanbul'da mutlu oldukları ve bu sebeple İngiltere'ye gitmek istemedikleri ortaya çıktı.