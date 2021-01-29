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Fatih Öztürk kulüp arıyor
Fernando Muslera'nın sahalara geri dönmesiyle birlikte 3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 11:27
- Güncelleme : 29.01.2021 - 11:31
Fernando Muslera'nın ayağının kırılması nedeniyle sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk, beklentileri karşılayamadı.
Yediği hatalı goller nedeniyle capslere konu olan 34 yaşındaki file bekçisi, Uruguaylı kalecinin sahalara dönmesiyle birlikte 3. kaleci konumuna düştü.
KULÜP ARIYOR
Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Öztürk'ün kulüp aradığı öğrenildi.
Fatih, ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kendine takım bulamazsa, sezon sonunda sarı-kırmızılılarla yollarını ayıracak.
Tecrübeli eldivenin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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