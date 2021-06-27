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- Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı
Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 09:22
- Güncelleme : 27.06.2021 - 09:50
Galatasaray’da, Başkan Burak Elmas göreve geldikten sonra, sarı-kırmızılı ekipteki teknik direktörlüğe geri dönen Fatih Terim, sadece takımıyla değil, transfer çalışmalarıyla da bizzat ilgileniyor.
Yönetimin yaptığı planın aksine, futbol şubesi kurulmasını istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, gündemdeki isimlerle tek tek görüşerek Galatasaray'a geri dönmelerini sağlamaya çalışıyor.
Fatih hocanın bu doğrultuda Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu ile telefonda görüşerek, kendilerini Florya'da beklediğini ve yeni sezon planlarını onlar üzerine kurduğunu anlattı.
OYUNCULARLA ANLAŞTI, SIRA YÖNETİMDE
Terim'in, görüştüğü tüm oyuncularıyla yeniden anlaştığı öğrenilirken, transferleri bitirme sırası ise yönetime geldi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yetkilendirdiği isimler, bu oyuncuların kulüpleriyle temas kurmuş durumda.
ONYEKURU DAHA UCUZA GELECEK
Özellikle Henry Onyekuru'nun, beklentilerin daha altında bir bonservis rakamı karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutacağı belirtiliyor.
FERNANDES SÜRECİ OLUMLU
Gedson Fernandes'in transferi için de Benfica ile çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Ancak sürecin olumlu ilerlediği kaydedildi.
KAAN TRANSFERİNDE TERİM FAKTÖRÜ
Kaan Ayhan transferinin de bonservisle birlikte çözülebilmesi adına pazarlıklar devam ediyor.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden teklifler alsa da, Terim faktörünün bu transferde çok etkili olduğu ifade ediliyor.
HALİL DERVİŞOĞLU KİRALANACAK
Halil Dervişoğlu konusunda ise sarı-kırmızılıların işi kolay görünmüyor.
Kulübü Brentford'un, genç forvetten beklentisi çok yüksek. Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz kiraladığı Halil için istenen bonservis bedeli 15 milyon euro civarında.
Golcü oyuncuyu yeniden kiralayabilmek adına temaslar devam ediyor.