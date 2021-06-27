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    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı

    Fatih Terim, transferler için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli hoca, Gedson Fernandes, Onyekuru, Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu ile ilk görüşmeleri yapıp anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 09:50
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    Galatasaray’da, Başkan Burak Elmas göreve geldikten sonra, sarı-kırmızılı ekipteki teknik direktörlüğe geri dönen Fatih Terim, sadece takımıyla değil, transfer çalışmalarıyla da bizzat ilgileniyor.

    Yönetimin yaptığı planın aksine, futbol şubesi kurulmasını istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, gündemdeki isimlerle tek tek görüşerek Galatasaray'a geri dönmelerini sağlamaya çalışıyor.

    Fatih hocanın bu doğrultuda Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu ile telefonda görüşerek, kendilerini Florya'da beklediğini ve yeni sezon planlarını onlar üzerine kurduğunu anlattı.

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı #1

    OYUNCULARLA ANLAŞTI, SIRA YÖNETİMDE

    Terim'in, görüştüğü tüm oyuncularıyla yeniden anlaştığı öğrenilirken, transferleri bitirme sırası ise yönetime geldi.

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yetkilendirdiği isimler, bu oyuncuların kulüpleriyle temas kurmuş durumda.

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı #2

    ONYEKURU DAHA UCUZA GELECEK

    Özellikle Henry Onyekuru'nun, beklentilerin daha altında bir bonservis rakamı karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutacağı belirtiliyor.

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı #3

    FERNANDES SÜRECİ OLUMLU

    Gedson Fernandes'in transferi için de Benfica ile çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Ancak sürecin olumlu ilerlediği kaydedildi.

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı #4

    KAAN TRANSFERİNDE TERİM FAKTÖRÜ

    Kaan Ayhan transferinin de bonservisle birlikte çözülebilmesi adına pazarlıklar devam ediyor.

    Milli futbolcu, Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden teklifler alsa da, Terim faktörünün bu transferde çok etkili olduğu ifade ediliyor.

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı #5

    HALİL DERVİŞOĞLU KİRALANACAK

    Halil Dervişoğlu konusunda ise sarı-kırmızılıların işi kolay görünmüyor.

    Kulübü Brentford'un, genç forvetten beklentisi çok yüksek. Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz kiraladığı Halil için istenen bonservis bedeli 15 milyon euro civarında.

    Golcü oyuncuyu yeniden kiralayabilmek adına temaslar devam ediyor.

    Fatih Terim 4 oyuncuyla prensipte anlaştı #6

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