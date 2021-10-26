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    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

    Galatasaray'da devre arası büyük transfer yapılacak. Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim performansından memnun kalmadığı 7 futbolcu ile yolların ayrılmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 14:47
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    Fatih Terim Galatasaray'da 7 futbolcunun biletini kesti. Deneyimli adam çok fazla forma şansı vermediği ve performansından memnun kalmadığı bu oyuncularla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

    Fanatik'te yer alan habere göre; şu anda kadroda şans vermek zorunda olduğu Babel'in de olduğu listeyi yönetime ilettiği öğrenildi.

    İŞTE GÖNDERİLECEK İSİMLER

    Fatih Öztürk

    Bu sezon 1 dakika dahi süre alamadı. Terim Muslera'yı zorlayacak bir kaleci istiyor. Gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #1

    Gustavo Assunçao

    Büyük hayal kırıklığı. 2 maçta 135 dakika süre aldı. Bu seviyelerde değil. Yabancı 6 numara transferi için gönderilebilir.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #2

    Ryan Babel

    17 maçta süre aldı 1 asist yapabildi. Yüksek maliyeti nedeniyle istenmeyenlerin başında geliyor.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #3

    Aytaç Kara

    7 maçta 300 dakika süre aldı. Terim'in gözüne giremedi. Sezon başı gitmesi gündemdeydi ancak olmadı. Devre arası kiralanabilir.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #4

    DeAndre Yedlin

    Sacha Boey'in yokluğunda mecburiyetten oynadı. Terim yerli bir sağ bek transferi istiyor. Gerçekleşirse Yedlin gönderilecek.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #5

    Sofianne Feghouli

    32 yaşındaki futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Sezon başı gönderilmek istendi ancak gitmedi. 12 maçta 2 gollük performansı var. Kulüp hem maliyetinden, hem de performansından dolayı göndermeye sıcak bakıyor.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #6

    Mbaye Diagne

    Bir iyi bir kötü! Çok mutlu bir görüntü çizmiyor. 14 maçta 3 gollük performans sergiledi. Teklif gelirse devre arasında satılacak.

    Fatih Terim 7 ismin biletini kesti #7

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