Fatih Terim: Benfica, Gedson'u göndermiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU SENE GÖNDERMEYECEĞİZ DEDİLER"

Benfica'nın Gedson'u bırakmak istemediğini ve Gedson'un da Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda forma giymeyeceğini düşündüğünü belirten Fatih Terim, "Gedson, Galatasaray'ı çok seviyor; biz de onu çok seviyoruz. Ancak Benfica, bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum." dedi.



