Fatih Terim, Feghouli'yi tamamen sildi

Galatasaray'da Fatih Terim, yeni sezonda Feghouli'yi kadroda düşünmediğini oyuncuya bildirdi.

Galatasaray'da PSV maçlarında sergilenen futbol teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi. Başkan Burak Elmas'la görüşen tecrübeli çalıştırıcı, toplantı sonrası radikal kararlara imza attı.

Galatasaray’da, Sofiane Feghouli’nin artık hiç düşünülmediği net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda en fazla kazanan oyuncular arasında bulunan Cezayirli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından da silindi.

Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli’nin kaderi değişmedi.

“SENİ İSTEMİYORUZ”

Cezayirli futbolcu şimdi de “istenmeyen adam” ilan edildi. Tecrübeli futbolcu ile önce Başkan Burak Elmas bir toplantı yaptı, yeni sezonda kadroda düşünmediklerini söyledi.

Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro ücreti bulunan 31 yaşındaki futbolcu, PSV Eindhoven ile yapılan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçlarında sadece 29 dakika şans buldu. Terim, rövanş maçında Feghouli’yi sahaya sürmeyerek bir anlamda gözden çıkardığı mesajını tecrübeli futbolcuya iletti.

GÖRÜŞMELERDE SERGİLEDİĞİ TAVIR OLUMSUZ

Feghouli’ye karşı bakış açısının olumsuz olmasının en önemli nedeninin, görüşmelerde sergilediği tavır olduğu öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre; Falcao’nun ayrılma konusunda daha iyi niyetli davrandığını düşünen sarı-kırmızılılar, buna karşın Cezayirli futbolcunun olumlu adım atmadığını belirtiyor.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayı 133 kez giydi. Feghouli bu süre zarfında 29 gol ve 27 asist üretti.