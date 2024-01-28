Fatih Terim, Galatasaray'dan Cedric Bakambu'yu almak için devreye girdi Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Cedric Bakambu'yu almak için harekete geçti. Oyuncunun yıl sonuna kadar kiralanması bekleniyor.

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Yunan basını, Galatasaray'ın Kongolu golcüsü Cedric Bakambu'nun yeni adresini duyurdu.

Habere göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ve Ravzan Lucescu yönetimindeki PAOK, tecrübeli golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak için yarışta tutuştu.

Terim faktörü ağır bastı

Fakat Aslan, Terim faktörü nedeniyle forma şansı bulamayan forvetini Panathinaikos'a göndermeye karar verdi.

Sarı-Kırmızılılar, 900 bin euro kiralama bedeli alacak. Haberin devamında, oyuncunun forma giymek istediği ve bunu Galatasaray'da yapamadığı vurgulandı: "Bakambu, Galatasaray'da istediğinden çok daha az bir süre aldı. 2 kez gol sevinci yaşadı. Türk temsilcisinde 1.6 milyon euro'luk maaşı bulunuyor. Transferdeki son kararı Bakambu verecek."