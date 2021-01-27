Fatih Terim, Gedson Fernandes için Mourinho'yu aradı

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho'yu telefonla arayarak Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceğini sordu.

İrfan Can transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor.

JOSE MOURINHO İLE KONUŞTU

Sarı-kırmızılıların, son olarak Tottenham'da kiralık oynayan Gedson Fernandes transferinde harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in, 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibini çalıştıran yakın arkadaşı Jose Mourinho ile konuştuğu ve "Oynatmıyorsanız bize bırakın." dediği belirtildi.

Bonservisi Benfica'da olan başarılı futbolcunun, forma şansı bulumadığı İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona erebileceği de kaydedildi.

Gedson Fernandes, bu sezon Tottenham ile 2 resmi karşılaşmada 153 dakika sahada kaldı.