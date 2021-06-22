Fatih Terim, Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen sezon kiralık oynayan Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi ve yönetim, Benfica ile kiralama görüşmelerine başladı.

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın gelmesiyle teknik direktör Fatih Terim, yeniden takımın başına geçti.

Gönderilecekler listesini yönetime ileten Terim, performansını beğendiği oyuncuları da kadroda tutmak istiyor. Onlardan biri de Gedson Fernandes...

TERİM OLUMLU RAPOR VERDİ

Fatih Terim, performansını beğendiği Gedson için yönetime olumlu rapor verdi ve sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

YÖNETİM KİRALAMA YOLUNA GİDECEK

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun yeniden kiralanması için Benfica ile görüşmelere başladı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 18 maçta görev alırken 3 gol ile 2 asistlik bir performans gösterdi.

RUI COSTA TRANSFERDE GALATASARAY’IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın, Terim eski öğrencisi olması sarı-kırmızılıların bu transferde elini güçlendiriyor.