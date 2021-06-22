Euro
10.3184
-1.33%
Dolar
8.6679
-1.16%
Altın
495.98
-1.36%
Borsa
1.41
0.83%
Bitcoin
268.635
-6.83%
EXEN Coin
25.41
-12.28%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C
    Fatih Terim, Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi

    Fatih Terim, Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen sezon kiralık oynayan Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi ve yönetim, Benfica ile kiralama görüşmelerine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın gelmesiyle teknik direktör Fatih Terim, yeniden takımın başına geçti.

    Gönderilecekler listesini yönetime ileten Terim, performansını beğendiği oyuncuları da kadroda tutmak istiyor. Onlardan biri de Gedson Fernandes...

    TERİM OLUMLU RAPOR VERDİ

    Fatih Terim, performansını beğendiği Gedson için yönetime olumlu rapor verdi ve sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

    Fatih Terim, Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi #1

    YÖNETİM KİRALAMA YOLUNA GİDECEK

    Ajansspor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun yeniden kiralanması için Benfica ile görüşmelere başladı.

    22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 18 maçta görev alırken 3 gol ile 2 asistlik bir performans gösterdi.

    Fatih Terim, Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi #2

    RUI COSTA TRANSFERDE GALATASARAY’IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

    Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın, Terim eski öğrencisi olması sarı-kırmızılıların bu transferde elini güçlendiriyor.

    Fatih Terim, Gedson Fernandes için olumlu rapor verdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir