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    Fatih Terim hedefi: Luyindama'yı satıp Ferro'yu almak

    Fatih Terim hedefi: Luyindama'yı satıp Ferro'yu almak

    Devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Luyindama satılamadığı için alınamayan Benficalı Francisco Ferro'nun transferi, sezon sonuna kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:37
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    Son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da yönetim, sezon sonunda yapılacak transferlerin çalışmalarına şimdiden başladı.

    Sarı-kırmızılılarda, inişli çıkışlı performansı nedeniyle formasını Donk'a kaptıran Luyindama'nın gözden çıkarıldığı öğrenildi.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kongolu stoperin satılıp, yerine bonservisi Benfica'da olan ve bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Francisco Ferro'nun alınmasını istediği belirtildi.

    Fatih Terim hedefi: Luyindama yı satıp Ferro yu almak #1

    MARCAO-FERRO TANDEMİ

    Ferro'nun Marcao'yla iyi bir ikili olacağını düşünen 67 yaşındaki teknik adamın, eski öğrencisi olan Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa ile şimdiden iletişime geçtiği ve ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.

    Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperi öncelikle kiralamak isteyen Cimbom, iyi bir performans göstermesi durumunda oyuncunun bonservisini almaya çalışacak.

    Fatih Terim hedefi: Luyindama yı satıp Ferro yu almak #2

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