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Fatih Terim ile yönetim arasındaki transfer krizi
Glasgow Rangers maçı sonrası yönetimi açık bir dille eleştiren Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 11:20
Glasgow Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa defterini erken kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroyu yetersiz buluyor.
Özellikle orta saha bölgesine takviye yapılmasını isteyen ve kadroda düşünmediği futbolcuların gönderilmesini talep eden 67 yaşındaki teknik adam, yönetimi beceriksizlikte suçlamıştı.
Kiralık oyuncu istemeyen ve futbolcuların bonservisiyle birlikte alınması gerektiğini düşünen tecrübeli teknik adama Başkan Mustafa Cengiz'den cevap geldi.
925 BİN EUROLUK LİMİT KALDI
Edinilen bilgiye göre 925 bin euroluk limitlerinin kaldığını belirten Cengiz, limiti aşarak transfer yapılmasına karşı çıktı.
Transfer döneminin kapanmasına saatler kalması nedeniyle (5 Ekim), sarı-kırmızılıların artık bir takviye yapması beklenmiyor.