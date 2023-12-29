Fatih Terim ilk transferini yaptı! Dimitrios Limnios, Panathinaikos'ta

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Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Fatih Terim, yaklaşık 2 yıl aranın ardından teknik direktörlüğe geri dönmüştü.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 70 yaşındaki teknik adam, takımıyla birlikte idmana çıkmıştı.
Terim'in yeni takımı Panathinaikos, ilk transferini duyurdu. Yunan ekibi, Köln'den Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığını açıkladı.
3.5 yıllık sözleşme imzalandı
Panathinaikos resmi siteden paylaştığı detaylarda 25 yaşındaki Yunan oyuncunun, 1 Ocak 2024 yılında takıma katılacağı belirtildi.
Limnios ile Yunan temsilcisinin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.
25 yaşındaki sağ kanat, 2020 yılında PAOK'tan 3.3 milyon euroya Bundesliga ekibi Köln'e transfer olmuştu.
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