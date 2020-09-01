Fatih Terim, Marco Benassi'yi istedi

Lemina ile yollarını ayıran Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Fiorentina forması giyen Marco Benassi'yi transfer etmek için harekete geçti.

Şu ana kadar kadrosuna Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui gibi isimleri katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

Lemina'nın Fulham ile anlaşmasının ardından orta sahaya takviye yapılmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in, Fiorentina forması giyen Marco Benassi'nin alınmasını talep ettiği öğrenildi.

TERİM İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

Fiorentina ile olan iyi ilişkilerini kullanan 66 yaşındaki teknik adamın, İtalyan yöneticilerle görüştüğü ve oyuncuyu kiralamak istediklerini söylediği belirtildi.

BENASSİ DE GELMEK İSTİYOR

25 yaşındaki oyuncuyla da görüşen tecrübeli teknik adamın, EURO 2021 kadrosuna girebilmesi için oynaması gerektiğini, bu yüzden de Galatasaray'a gelmesinin kendisi için daha iyi olacağını söylediği bildirildi.

Marco Benassi'nin de Terim'le çalışmayı çok istediği, Galatasaray ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.

Fatih Terim İtalyanca konuştu - İZLE