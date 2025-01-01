Fatih Terim, Samet Akaydin ve Cengiz Ünder'i istiyor

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Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ın başına geçti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23 puanla 6. sırada bulunan yeni takımıyla üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Terim'in transfer döneminde de dikkat çeken hamleler yapması bekleniyor.

Bu sırada kulüp yönetiminden de ilginç bir hamle geldi. Suudi Arabistan basını, Al-Shabab yönetiminin maçlara daha çok taraftar çekmek için hediyeler dağıtacağını yazdı.

Bunun için çekiliş yapacak olan kulüp, araba, telefon, tablet, Fatih Terim yazılı formalar ve tecrübeli çalıştırıcıyla tanışmak gibi hediyeler sunuyor.

SAMET VE CENGİZ İDDİASI

Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Terim'in Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Cengiz Ünder'i istediği iddia edildi.

Daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'a da Samet'i kiralık olarak getiren tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği listede bu iki ismin olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Samet Akaydin ve Cengiz Ünder'in Suudi Arabistan'a gitme ihtimali ise taraftarı heyecanlandırdı.

Akaydin bu sezon 7 maçta oynarken, Cengiz ise sadece 5 maçta forma giyebildi.