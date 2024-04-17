Fatih Terim, Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta kalmasını istiyor Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin'in bonservisinin alınması için yönetime rapor sunduğu belirtildi.

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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turu devam ederken AEK'nın ardından ikinci sırada yer alan Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'ta gelecek sezon için kadro planlaması yapılıyor.

Yeşil-beyazlıların devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettiği Samet Akaydin'i kadroda tutacağı öne sürüldü.

Fatih Terim, olumlu rapor sundu

Sportime'da yer alan habere göre; Fatih Terim, Panathinaikos yönetimine Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde rapor sundu.

Haberde, Fatih Terim'in takımda kalması halinde Samet Akaydin'in bonservisinin alınacağı aktarıldı.

Haberin detaylarında ise Samet Akaydin'in bonservisi için 4 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

Panathinaikos'la 13 resmi maça çıktı

Panathinaikos formasını 13 resmi maçta giyen milli oyuncu, toplam 919 dakika sahada kaldı.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asistle mücadele etti.