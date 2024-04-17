Fatih Terim, Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta kalmasını istiyor

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turu devam ederken AEK'nın ardından ikinci sırada yer alan Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'ta gelecek sezon için kadro planlaması yapılıyor.
Yeşil-beyazlıların devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettiği Samet Akaydin'i kadroda tutacağı öne sürüldü.
Fatih Terim, olumlu rapor sundu
Sportime'da yer alan habere göre; Fatih Terim, Panathinaikos yönetimine Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde rapor sundu.
Haberde, Fatih Terim'in takımda kalması halinde Samet Akaydin'in bonservisinin alınacağı aktarıldı.
Haberin detaylarında ise Samet Akaydin'in bonservisi için 4 milyon euro ödeneceği ifade edildi.
Panathinaikos'la 13 resmi maça çıktı
Panathinaikos formasını 13 resmi maçta giyen milli oyuncu, toplam 919 dakika sahada kaldı.
30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asistle mücadele etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış