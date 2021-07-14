Fatih Terim stopere Kouyate'yi istiyor

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Kouyate'yi listesine aldı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, savunma hattını takviye etme konusunda düğmeye basmıştı.

TERİM İSTEDİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Cimbom'un, son olarak İngiliz ekibi Crystal Palace'ın Senegalli oyuncusu Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldığı ortaya çıktı.

31 yaşındaki futbolcuyu yıllardır takip eden Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim'in önerisi sonrası hiç zaman kaybetmeden bu oyuncu için harekete geçtiği ifade edildi.

ARABİSTAN'DAN YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Kulübüyle 1 yıllık kontratının kalması sebebiyle uygun bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması ihtimali oldukça güçlü olan 1.89'luk futbolcuya, Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın 4 milyon euroluk maaş önerisinin bulunmasına rağmen oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etme konusunda daha istekli olduğu konuşuluyor.

Cimbom'un uzun süredir kendisi için temasta bulunmasından dolayı sarı-kırmızılılara transferine olumlu olarak bakan başarılı oyuncunun, menajeri aracılığıyla kendisine teklifte bulunan Cimbom'a, bonservisinin halledilmesi halinde İstanbul'a gelebileceğini ilettiği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 36 MAÇTA OYNADI

Kariyerinde daha önce Anderlecht ve West Ham gibi kulüplerde görev yapan Dakar doğumlu futbolcu, 2018 yılında 11 milyon euro karşılığında Palace'a transfer olmuştu.

Kouyate, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giymişti.