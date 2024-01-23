Fatih Terim, Süper Lig'i sevdi! Bu kez hedef Cedric Bakambu Fenerbahçe'den Samet Akaydin, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Fatih Terimli Panathinaikos'un yeni hedefi Cedric Bakambu oldu.

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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren Fatih Terimli Panathinaikos'ta devre arası transfer döneminde hareketlilik devam ediyor.

Ligde PAOK'la aynı puanda olan ancak averajla 2. basamakta yer alan yeşil-beyazlılar, forvet bölgesi için gündemine Süper Lig'den bir futbolcuyu aldı.

Panathinaikos, Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamak çalışmalara başladı.

Hedef Cedric Bakambu

Yunan basınından Sportstherapy'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcusu Bakambu, Panathinaikos'un radarına takıldı.

Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından Türkiye pazarından Samet Akaydin ve Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Yunan ekibi, forvet için de sarı-kırmızılıların Demoktratik Kongolu golcüsü için devreye girdi.

Haberde Bakambu'nun daha önce Olympiakos'da forma giydiği dönemde gösterdiği başarılı performansa vurgu yapılırken, Türk teknik adamın yönetiminde 21. şampiyonluğu hedefleyen Panathinaikos'un Bakambu ile kadrosunu güçlendirebileceği ifadelerine yer verildi.

Galatasaray formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı

Yaz transfer döneminde Al Nasr SC takımından Galatasaray'a 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cedric Bakambu, sezon başından bu yana sarı-kırmızılı formayı 16 kez giydi.

362 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.