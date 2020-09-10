Fatih Terim, Tolgay Arslan'ı istemedi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, 30 yaşındaki futbolcuyu istemedi.

Lemina ve Seri ile yollarını ayıran ve Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimden bir orta saha daha istemişti.

Okay Yokuşlu ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderen Tolgay Arslan, beklediği cevabı alamadı.

TERİM İSTEMEDİ

Fatih Terim'in, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 30 yaşındaki futbolcunun transferini veto ettiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'dan gelen olumsuz cevap üzerine Alman takımlarına yöneldiği bildirildi.

Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan Tolgay, 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.