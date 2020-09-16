Fatih Terim: Transfer yapılmasa da karalar bağlamayız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi yapılacak transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir basın toplantısı düzenledi.

"BAKÜ'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Azerbaycan'a geldiği için mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli antrenör, "Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor." diye konuştu.

"KARALAR BAĞLAMAYIZ"

Transfer için görüşleri sorulan Terim, "21 takım olduk. Hazırlık maçları, eleme maçlarını sayarsak, yorucu bir sezon bekliyor bizi. Transfer konusunda bir şey olursa paylaşırız. Bakıyorum, birçok isim var, birçoğundan benim haberim yok. O yüzden öyle kolay transfer yapılamıyor ekonomik durumdan dolayı. En iyisi için uğraşıyoruz hep beraber. Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız. Galatasaraylılar şunu bilmeli ki almış olmak için almak istemiyorum, yapmış olmak için yapmak istemiyorum artık. Kafamda bir takım oluşturduğumda onlara uygun oyuncularımız da var bizim tespit ettiğimiz. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek hem de Galatasaray'a değer kazandıracak oyuncu olursa alacağız. Olmazsa karalar bağlamayız. Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim. Bizi Avrupa'dan son birkaç senede ayıran en önemli özellik, ekonomik sorunlar. Şu anda herkesin sıkıntısı aynı. Parasal sıkıntıyı aşmadığımız sürece her takımın sorunu zor." diyerek sözlerini noktaladı.