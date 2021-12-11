Fatih Terim ve Burak Elmas İtalya'da toplantı yaptı

Fatih Terim ve Burak Elmas İtalya'da toplantı yaptı

Avrupa Ligi'nde Lazio ile berabere kalan Galatasaray'da maçın hemen ardından Burak Elmas ve Fatih Terim, toplantı yaparak yol haritası çizdi.

İtalya'da Lazio'ya boyun eğmeyen ve Avrupa Ligi E Grubu'ndan namağlup lider çıkan Galatasaray'da olağanüstü transfer zirvesi gerçekleşti.

Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Lazio maçının hemen ardından bir araya gelerek, yeni yol haritasını belirledi.

Önemli kararların alındığı toplantıdan, gençleştirme operasyonunun devam edilmesine karar verildi.

Yüksek kontratlı oyuncularla yavaş yavaş yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Fatih hocanın belirlediği listeyi ne pahasına olursa olsun eksiksiz bir şekilde transfer etmek üzere kolları sıvadı.

İLK ETAPTA 6, 8 VE 10 NUMARA

Vakit kaybetmek yok Kadroda düşünülmeyen isimlerin listesini de veren Terim'in gözden çıkardığı oyuncular doğrultusunda, takviyelerin sayısı da artacak. İlk etapta, 6 numara, 8 numara, 10 numara, kanatlara ve forvete transfer planlanıyor.

Fatih hoca ayrıca birer yerli kaleci, stoper ve sağ bek alınmasını da istiyor. Bütçe ve limitlerin durumuna göre operasyonun en kısa sürede tamamlanması ve ara transfer başlar başlamaz gündemdeki oyunculara resmi imza attırılması hedefleniyor.

KALEYE İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Yerli listesi de güçlü Sağ kanat ve forvet arkası için Parma'dan Dennis Man'la görüşen sarı-kırmızılılar, 8 numaraya Benfica'dan Gedson Fernandes'i, 6 numaraya da Bodo Glimt'ten Patrick Berg'i almaya çalışacak.

Başkan Elmas, bu oyuncularla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca yerli kaleci olarak İrfan Can Eğribayat, sağ bekte Bursaspor'dan ayrılan İsmail Çokçalış, stoperde Kaan Ayhan ve yine ön liberoda Okay Yokuşlu isimleri ön plana çıkıyor.