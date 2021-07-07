Fatih Terim, yıllık 30 milyon lira kazanacak

Galatasaray'da Fatih Terim imzalanacak yeni sözleşme ile yıllık 30 milyon lira tutarında bir gelir elde edecek.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı.

Ancak Terim’in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı.

31 Mayıs’ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas’ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

PANDEMİ NEDENİYLE İNDİRİME GİTMİŞTİ

Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan, ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

YILLIK 30 MİLYON LİRA KAZANACAK

Başkan Elmas’ın Terim’e yine 3 milyon euro takdir edeceği, fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.

Böylece Terim’in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP’a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.