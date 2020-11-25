Fatih Terim yönetimden santrfor transferi istedi

Bu sezon ligde beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Falcao ve Diagne'den beklediğini bulamayınca yönetimden bir forvet daha istedi.

Galatasaray bu sezon Fatih Terim futbolundan uzak bir görüntü sergiliyor. Özellikle hücumda sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı takımda tecrübeli hoca da çözüm yolları aramaya başladı.

ÖNCELİK SANTRFOR

Devre arasında yönetimden kanat isteyen Terim, Kayserispor maçının ardından fikir değiştirerek önceliğini santrfor olarak değiştirdi.

Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlık problemleri ve Diagne'nin de formsuz olması nedeniyle santrfor mevkinde sorun yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in yönetime forvet transferi istediğini net bir dille aktardığı öğrenildi.

Devre arasında sarı-kırmızılıların bir santrfor transfer etmesi bekleniyor.

2 SANTRFORA YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO ÖDENİYOR

Öte yandan takımın 2 forvetinin aldığı maaşlar ise dikkat çekiyor. Kolombiyalı forvet Radamel Falcao yıllık 5 milyon euro garanti ücret alırken bu rakam bonuslarla 7 milyon euroya kadar çıkıyor.

13 milyon euroya Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak geldiği günden bu yana disiplinsiz tavırları ve formsuz görüntüsüyle beklentileri karşılayamayan Diagne de Galatasaray'dan 2.35 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

Fatih Terim'in memnun olmadığı Diagne'nin yeni transferin gelmesiyle birlikte satılması veya kiralanması bekleniyor.