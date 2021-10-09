Fatih Terim'den Felipe Melo'ya yardımcılık teklifi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Felipe Melo'ya futbolu bıraktıktan sonra yardımcısı olması için teklifte bulundu.

Galatasaray'da başarılarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği oyuncuların başında geliyor.

Brezilyalı oyuncuya yeniden Galatasaray kapısı açıldı.

Ancak Fatih Terim, Brezilyalı yıldızı futbolcu olarak değil yardımcı antrenör olarak takımda görmek istiyor.

38 yaşındaki yıldızın, sarı-kırmızılılardan 6 yıl önce ayrılmasına rağmen her fırsatta destekte bulunması ve kulüple bağını koparmaması bu birlikteliğin yeniden yaşanmasına yardımcı olacak.

“FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA GEL”

İmparator, geçen yaz yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir." dediği Melo'ya takımın gençleşme politikası nedeniyle imza attırmamıştı.

Terim'in, "Futbolu bıraktıktan sonra yanıma gel." dediği öğrenildi. Melo'nun Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.