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    Fatih Terim'den Luyindama'ya ceza

    Fatih Terim'den Luyindama'ya ceza

    Lakayt tavırlarıyla Fatih Terim'i kızdıran Luyindama, son olarak Rizespor maçı antrenmanına da geç kalınca formayı Donk'a kaptırmıştı. Everton'ın istediği tecrübeli stoper, devre arasında satılabilir.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 11:42
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    Galatasaray'da Christian Luyindama krizi yaşanıyor.

    3 Eylül'de Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına yetişemeyen Kongolu stoper, teknik direktör Fatih Terim'i kızdırmıştı.

    Yaşanan bu olaydan ders çıkarmayan 26 yaşındaki defans oyuncusunun vukuatları, her geçen gün artmaya başladı.

    İDMANLARA GEÇ GELİYOR

    Kayserispor maçının ardından yapılan antrenmana da geç kalan Luyindama, son olarak Rizespor karşılaşması öncesi gerçekleştirilen idmana da saatinde gelmedi.

    Fatih Terim den Luyindama ya ceza #1

    LUYİNDAMA'YA CEZA KESTİ, DONK'U OYNATTI

    Luyindama'nın lakayt tavırlarından rahatsız olan Terim'in, Rizespor maçında ceza keserek formayı Donk'a verdiği öğrenildi.

    Kayserispor maçında yenilen golde hatası bulunan Donk’u kesmeyi düşünen 67 yaşındaki hocanın, bu hareket sonrası yeniden Hollandalı futbolcuya şans verdiği bildirildi.

    Fatih Terim den Luyindama ya ceza #2

    EVERTON İSTİYOR

    İngiliz ekibi Everton'ın transfer listesinde yer alan Luyindama, devre arasında Premier Lig'in yolunu tutabilir.

    Galatasaray yönetimi, İngilizlerin 10 milyon euroluk teklifini '15 milyon eurodan aşağı olmaz' diyerek reddetmişti.

    Tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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